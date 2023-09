16 set 2023 17:50

MAGNA E MORI (MA POI NON ENTRI NELLA TOMBA) – A TRICASE, IN PROVINCIA DI LECCE, I NUOVI LOCULI SONO TROPPO STRETTI PER I DEFUNTI OBESI E LE SALME XL VENGONO TUMULATE NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO - L’ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI DEL PAESE: “UNA PERSONA CHE PESA PIÙ DI 150 CHILI HA BISOGNO DI UNA CASSA LARGA 76 CENTIMETRI CHE NEI NUOVI LOCULI NON ENTRA. IL NOSTRO CIMITERO HA DISPONIBILITÀ PER TUTTI” (SEMPRE IL PIÙ TARDI POSSIBILE…)