DI MAGNIFICO C’ERANO SOLO I RIMBORSI D’ORO – HA PARLATO DI “VIOLENTO ATTACCO CHE LO HA PORTATO ALLE DIMISSIONI” SALVATORE CUZZOCREA, RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI MESSINA, TRAVOLTO DALLO SCANDALO DELLE NOTE SPESE DA URLO: DAL 2019 AL 2023 AVREBBE INCASSATO RIMBORSI PER OLTRE 2 MILIONI MENTRE SONO SPUNTATI PIÙ DI 122MILA EURO RICEVUTI DALLA SOCIETÀ AGRICOLA DI CUI È TITOLARE INSIEME ALLA MOGLIE – E ANCORA BISOGNA CAPIRE CHE FINE ABBIANO FATTO I FONDI EUROPEI CHE ERANO DESTINATI A…

Oltre 2 milioni di euro di rimborsi incassati tra il 2019 e il 2023. E 122.300 euro ricevuti dalla Divaga Srl, società agricola di proprietà sua e della moglie ma amministrata e rappresentata dalla madre. Una bufera ha travolto il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea. E lo ha costretto a dimettersi prima della fine del suo rettorato. […] A guidare l’ateneo peloritano, fino alle prossime elezioni, sarà Eugenio Cucinotta, ordinario di Chirurgia generale. […]

«Ho dovuto registrare, negli ultimi mesi, un progressivo e sempre più violento attacco alla mia persona e all’istituzione da me rappresentata. E non posso consentire che qualcuno, continuamente, metta in discussione ciò che a tutti è evidente – scrive Cuzzocrea – […] ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni. Scelta che deriva unicamente dal profondo rispetto che nutro per le istituzioni, per il sistema universitario italiano, per gli studenti, per la mia famiglia e per me stesso. Rivendico la mia scelta di non aver mai fatto clamore mediatico, per difendermi dai tanti e immotivati attacchi, evitando di farmi trascinare e di trascinare l’ateneo nella macchina del fango, come auspicato da qualcuno ».

Il segretario della Gilda Università e componente del senato accademico messinese Paolo Todaro aveva presentato un esposto alla procura della Repubblica di Messina, alla Guardia di finanza, alla Corte dei Conti e all’Associazione nazionale anticorruzione per denunciare i rimborsi d’oro a favore di Cuzzocrea. Oltre 2 milioni di euro incassati in 5 anni. Per l’esattezza, 2.217.844 euro. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023. Ma non solo.

Tra il 20 gennaio e il 28 settembre del 2023, infatti, in soli nove mesi, sono stati effettuati 14 mandati di pagamento, per un totale di 122.300 euro, alla Divaga srl, un’azienda con sede a Viagrande, nel Catanese. La società agricola è di proprietà di Salvatore Cuzzocrea e della moglie, Valentina Malvagni, ed è amministrata dalla madre di Cuzzocrea, Maria Eugenia Salvo.

Proprio a Viagrande, in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sorge l’Asd La Cuadra, di proprietà della Divaga e maneggio di riferimento dei Cuzzocrea: l’ormai ex rettore è peraltro uno dei fantini di punta dell’azienda del team.

A La Cuadra lo scorso agosto ha perso la vita un operaio di 25 anni, Alin Telianu, schiacciato da una motopala mentre stava lavorando. La procura della Repubblica di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e gli inquirenti stanno indagando.

[…] Gli studenti dell’Università di Messina chiedono chiarezza sui fondi del Pnrr destinati ai posti-letto e agli alloggi per gli studenti. Mentre Cuzzocrea, nella lettera, dice di essere «fiero di aver promosso l’acquisto di nuove strutture e l’ammodernamento di quelle esistenti». Le dimissioni «erano inevitabili, dopo la lettera dei sindacati – aggiunge Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell’Udu – […] sosteneva falsamente come i fondi europei avessero reso disponibili 7.800 posti letto. La cosa assurda è che nemmeno i posti realizzati da Cuzzocrea sono stati destinati all’ente territoriale per il diritto allo studio».

