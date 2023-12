31 dic 2023 17:50

MAI 'NA GIOIA PER CHIARA FERRAGNI - ECCO GLI EFFETTI COLLATERALI DEL "PANDORO-GATE", CHE HA TRAVOLTO LA MOGLIE DI FEDEZ: A FERRARA, LA LINEA DEI GIOIELLI GRIFFATI FERRAGNI NON L'HA VOLUTA NESSUNO - NONOSTANTE IL TITOLARE DEL NEGOZIO, L'UNICO RIVENDITORE UFFICIALE IN CITTÀ, ABBIA CERCATO DI VENDERE I PRODOTTI A PREZZO SCONTATO, I CLIENTI LI HANNO SNOBBATI: "SE NON FAI RIFERIMENTO ALL’INFLUENCER, IL GIOIELLO È VENDIBILE..."