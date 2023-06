30 giu 2023 19:24

MAI 'NA GIOIA A PRIMAVALLE - FAR WEST NEL QUARTIERE ROMANO: UN TABACCAIO HA REAGITO A UNA RAPINA SPARANDO CONTRO I LADRI CHE GLI AVEVANO APPENA PORTATO VIA 30 MILA EURO - L'UOMO STAVA ANDANDO A VERSARE IN BANCA L'INCASSO DEL WEEKEND, MA È STATO ACCERCHIATO E AGGREDITO DAI DUE BANDITI. A QUEL PUNTO HA IMPUGNATO LA PISTOLA E APERTO IL FUOCO, MA NON È RIUSCITO A COLPIRE I CRIMINALI, CHE SONO SCAPPATI A BORDO DI UNO SCOOTER…