MAI ACCETTARE UN PASSAGGIO DA UNO SCONOSCIUTO – UN 35ENNE DI PESARO HA VIOLENTATO UNA 20ENNE PUGLIESE E DOPO L’HA ABBANDONATA IN AUTOSTRADA: LA RAGAZZA HA ACCETTATO IL PASSAGGIO DELL’UOMO, CHE PRIMA LE HA OFFERTO DELLA COCAINA E POI LE HA CHIESTO DEI RAPPORTI ORALI – LA GIOVANE SI È RIFIUTATA, MA LUI L’HA COSTRETTA CON LA FORZA PRIMA DI…

Estratto dell'articolo di Roberta Bezzi e Enea Conti per www.corriere.it

stupro 1

Con la forza avrebbe costretto una ventenne ad avere rapporti sessuali, per poi abbandonarla in autostrada. Per questo un operaio 35enne residente nel Pesarese è stato arrestato dalla squadra mobile di Rimini […] L'accusa a carico dell'uomo è di violenza sessuale aggravata.

L’episodio risale alla serata dello scorso 1 maggio, quando i due si sono conosciuti casualmente: si trovavano a Rimini per la «Festa dei lavoratori». Lei, pugliese, era in riviera con amici e, dopo aver bevuto qualche drink in loro compagnia, era rientrata in hotel per prendere i bagagli e raggiungere la stazione ferroviaria. Secondo la denuncia della giovane, una volta arrivata alla fermata dell’autobus sarebbe stata notata dal 35enne che le avrebbe offerto un passaggio in auto. La 20enne non sapeva che sarebbe stato l’inizio di un incubo.

stupro 3

Picchiata e abbandonata in autostrada

L’uomo le ha offerto inizialmente della cocaina. Dopo averla consumata insieme, lui si è spinto oltre, chiedendole dei rapporti orali. Lei si è rifiutata senza però essere ascoltata. L’operaio l’ha costretta con la forza una prima volta, e poi un altro paio di volte nel corso della serata, alternando altre dosi di stupefacente.

Del tutto incurante del fatto che lei gli ripetesse di non volere e chiedesse di non farle del male. Per tutta risposta, l’uomo l’ha presa a schiaffi e l'ha strattonata più volte. Poi ha deciso di finire la serata e si è diretto in autostrada: poco prima di Pesaro, ha accostato l’auto sulla corsia di emergenza e ha abbandonato la giovane nel mezzo dell'A14.

stupro 2

Gli uomini della polizia l'hanno trovata lì, in lacrime e in evidente stato di choc. Erano stati allertati da alcuni automobilisti di passaggio che l'avevano vista camminare lungo la corsia di emergenza. […]