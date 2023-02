L’ETERNO RITORNO DI ZEMAN – IL "BOEMO" PER LA TERZA VOLTA A PESCARA. HA FIRMATO UN CONTRATTO ANNUALE A 200MILA EURO, CON RINNOVO AUTOMATICO IN CASO DI PROMOZIONE: “NON VOGLIO RESTARE IN C, VOGLIO VINCERE. QUESTA SQUADRA HA I MEZZI PER SALIRE IN B" - “IL GIORNALE”: "ZEMAN E’ FAMOSO PER IL GIOCO BRILLANTE E LE POCHE VITTORIE: È UN ALLENATORE O UN FILOSOFO?"