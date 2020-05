MAI COLONNA SONORA FU PIÙ AZZECCATA – DONALD TRUMP FA VISITA IN UNA FABBRICA DI MASCHERINA IN ARIZONA, OSTENTATAMENTE SENZA PROTEGGERSI NASO E BOCCA, E DAGLI ALTOPARLANTI DELLO STABILIMENTO PARTONO LE NOTE DI "LIVE AND LET DIE" (VIVI E LASCIA MORIRE) DEI GUNS 'N ROSES – E JIMMY KIMMEL INFILZA IL PUZZONE: “NON RIESCO A PENSARE A UNA METAFORA MIGLIORE DI QUESTA PRESIDENZA…” - VIDEO

Colonna sonora di dubbio gusto, o forse stranamente azzeccata, per la visita del presidente Usa Donald Trump a una fabbrica di mascherine in Arizona, la sua prima uscita nel pieno dell'emergenza coronavirus durante la quale ha annunciato che la task force del governo contro l'epidemia verrà smantellata a fine mese, nonostante casi e vittime continuino a crescere.

Dagli altoparlanti dello stabilimento Honeywell di Phoenix, mentre un Trump con occhiali protettivi, ma ostentatamente senza mascherina, guardava il lavoro degli operai, sono uscite le note di "Live and Let Die"(Vivi e lascia morire), celeberrimo brano dei Guns 'N Roses scritto da Paul McCartney, colonna sonora dell'omonimo film di James Bond.

Tra i brani che hanno accompagnato il presidente anche "House of the Rising Sun" degli Animals e cavalli di battaglia dei suoi comizi, "God Bless the U.S.A" di Lee Greenwood e "Eye of the Tiger", di Survivor.

"Non riesco a pensare a una metafora migliore di questa presidenza che Donald Trump senza mascherina in una fabbrica di mascherine con la canzone "Live and Let Die" in sottofondo" ha commentato su Twitter il comico Jimmy Kimmel. Nessun commento per ora dal cantante dei Guns' N Roses, Axl Rose, noto critico del presidente repubblicano.

