(ANSA-AFP) - Il famoso Teatro Bolshoi di Mosca ha annunciato oggi di ritirare dal suo repertorio il balletto "Nureev", diretto da Kirill Serebrennikov, accusato di "propaganda di valori sessuali non tradizionali". Questo pezzo dedicato al ballerino sovietico Rudolf Nureyev aveva già suscitato le ire delle autorità russe al momento della sua prima nel 2017, quando Serebrennikov fu preso di mira per appropriazione indebita. È stato messo in scena l'ultima volta nel gennaio 2021, più di un anno prima dell'inizio dell'offensiva russa in Ucraina, secondo il famoso teatro moscovita .

Lo spettacolo di Nureyev è stato ritirato dal repertorio a causa della legge (...) sulla propaganda dei valori non tradizionali", ha spiegato il direttore di questo teatro, Vladimir Ourine, citato dal suo servizio stampa. Alla fine del 2022, la Russia ha inasprito la sua legislazione anti-Lgbt, adottata nel 2013: inizialmente vietava la "propaganda" tra i minori, ora invece vieta "la promozione di rapporti sessuali non tradizionali" tra tutti nei media, su Internet, nei libri, film e altre produzioni culturali. Direttore del Balletto dell'Opera di Parigi dal 1983 al 1989, Rudolf Nureyev ha segnato la storia della danza con le sue coreografie. Non aveva mai fatto mistero della sua omosessualità. (ANSA-AFP).

