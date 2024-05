MAI DIRE “AI” – MICROSOFT AVREBBE IN CANTIERE “MAI-1”, UN PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI NUOVA GENERAZIONE – IL MODELLO E' PENSATO PER RAGIONARE IN MANIERA SIMILE ALL’UOMO ED E' IN GRADO DI GESTIRE OLTRE 500 MILIARDI PARAMETRI (“GPT 3.5”, SU CUI SI BASA CHATGPT, ARRIVA A GESTIRNE “SOLO” 150 MILIARDI) – IL COLOSSO DI REDMOND VORREBBE STACCARE I RIVALI NELLA CORSA ALLA MIGLIORE INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PER RIUSCIRCI, HA INGAGGIATO...

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2

(ANSA) - La corsa alla migliore intelligenza artificiale si intensifica. Da un lato Microsoft, che collabora con OpenAI, dall'altro Google, che cerca di recuperare terreno con il chatbot Gemini. Proprio Microsoft potrebbe staccare i rivali, sviluppando un'IA di nuova generazione, vicina al concetto di Agi, artificial general intelligence, capace di ragionare in maniera simile all'uomo.

Secondo fonti citate dal sito The Information, il colosso di Redmond avrebbe in cantiere Mai-1, nome in codice per identificare la sua prossima IA, in grado di gestire oltre 500 miliardi di parametri. Per confronto, Gpt 3.5, su cui si basa ChatGpt, arriva a gestire 150 miliardi di parametri. La generazione successiva, Gpt 4, amplia ulteriormente il numero sebbene OpenAI non abbia mai rilasciato cifre ufficiali a riguardo.

Mustafa Suleyman

Stando al rapporto di The Information, a guidare il progetto di Microsoft è Mustafa Suleyman, entrato in azienda a marzo dopo aver fondato DeepMind, società di robotica e IA poi acquisita da Google - e aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Inflection AI. A seguito dell'arrivo di Suleyman, la società avrebbe assunto la maggior parte del personale di Inflection AI, pagando 650 milioni di dollari per ottenere i diritti sulla proprietà intellettuale della startup.

MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1

Maggiori informazioni su Mai-1 sono attese alla conferenza annuale per sviluppatori di Microsoft, chiamata Build, che partirà il 21 maggio. OpenAI, su cui la compagnia ha investito negli ultimi anni, potrebbe invece lanciare domani un motore di ricerca basato su ChatGpt, come anticipato da alcuni utenti sul web che avevano individuato l'indirizzo search.chatgpt.com, poi oscurato.

microsoft tech lab MICROSOFT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3