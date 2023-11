MAI DIRE "AI" - BUFERA IN "OPENAI", LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA "CHATGPT", DOPO IL LICENZIAMENTO DI SAM ALTMAN - IL SUO SOSTITUTO AD INTERIM, MIRA MURATI, È STATA RIMPIAZZATA DA EMMET SHEAR, FONDATORE DI "TWITCH", IN MENO DI 48 ORE E ADESSO 500 DIPENDENTI MINACCIATO LE DIMISSIONI SE ALTMAN NON SARA' REINTEGRATO - NEL FRATTEMPO IL 38ENNE È STATO ASSUNTO DA MICROSOFT, FACENDONE VOLARE IL VALORE DI MERCATO A WALL STREET - IL CDA DI "OPENAI", MANDANTE DEL SILURAMENTO DELL'EX AD, POTREBBE METTERE DA PARTE GLI SCAZZI IDEOLOGICI E...

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per “la Stampa”

Un amministratore delegato licenziato all'improvviso. Il suo sostituto ad interim che dura meno di un weekend. Arriva un terzo, sempre ad interim, e la sua nomina diventa un mistero già prima di essere ufficiale. In mezzo guerre personali, scontri ideologici […]

Nemmeno un'Intelligenza artificiale sarebbe riuscita ad elaborare trama e personaggi del caos scoppiato in OpenAi, l'azienda che un anno fa ha lanciato ChatGpt. […] il consiglio di amministrazione venerdì ha licenziato il suo fondatore e amministratore delegato, il trentasettenne Sam Altman. Accusato di scarsa trasparenza nelle sue comunicazioni.

Lui, il volto di OpenAi. L'uomo che ha portato l'azienda da zero a 85 miliardi di valutazione. Altman non resterà senza lavoro: Microsoft gli ha subito offerto di dirigere tutti i suoi progetti sull'Ai. Ma non è nemmeno esclusa l'ipotesi di un suo rocambolesco ritorno alla guida della società. In un primo momento al suo posto viene nominata Mira Murati, 34 anni, fino a poco prima capo dello sviluppo tecnologico. Ma dopo una manciata di ore anche lei è silurata e sostituita dal fondatore della piattaforma di video in streaming Twitch, Emmet Shear, 40 anni.

Che di intelligenza artificiale pare sappia poco e che i più cattivi sospettano possa essere una marionetta nelle mani del Cda. Composto da quattro persone: Ilya Sutskever; Adam D'Angelo, Tasha McCauley e Helen Toner. […]

La promessa che l'Ia possa dare vita a un'era di abbondanza e prosperità è un tema divisivo tra i grandi capi di queste aziende. Non tutti lo credono. Anzi. […] Ci sono i catastrofisti e gli accelerazionisti; chi teme l'avvento di una super Ia in grado di distruggere l'umanità e chi non vede l'ora che arrivi pregustando ogni bene e prosperità. […]

I primi, i catastrofisti, sono seguaci di un pensiero chiamato Lungotermismo, popolare in Silicon Valley e costola dell'Altruismo efficace (8.000 adepti fra manager e investitori). In sostanza chi l'abbraccia pensa e agisce come se ogni azione presente debba essere fatta in nome dell'umanità futura. […] Gli altri, i tecno-ottimisti, pensano che la tecnologia non sia altro che una cornucopia di beni e ricchezze. Candidi, non vedono ombre. Solo opportunità. Questa è una divisione ideologica.

Corroborata da pensose riflessioni sulle implicazioni dell'Agi (Intelligenza artificiale generale, una super-Ia in grado di fare tutto quello che fanno gli uomini, ma meglio). E che sarebbero sfociate in uno scontro diretto in OpenAi, dove il Cda sembra composto per 3/4 da catastrofisti, decisi a liberarsi dell'ottimista Altman. A guidare la fronda, Ilya Sutskever […] Negli ultimi tempi ha attaccato spesso Altman, specie sui social. Ma ieri ha deciso di smarcarsi pubblicamente dalla decisione del Cda, condannando il licenziamento.

Ogni ora il mistero di OpenAi si infittisce. E c'è un'altra ipotesi dietro il licenziamento più discusso dell'anno: Altman avrebbe chiesto agli investitori soldi per lanciare una startup e produrre chip per fare concorrenza a Nvidia. Tenendo all'oscuro il cda, irritandolo. E tendendo una mano a Microsoft nella corsa alla produzione di componenti essenziali alla produzione di Ia. L'azienda guidata da Satya Nadella al momento sembra essere l'unica vincitrice.

Mentre OpenAi perde pezzi, riceve lettere indignate da parte dei suoi utenti e minacce di licenziamento da 500 dei suoi dipendenti (il 90%), Microsoft assumendo Altman si è garantita il nome più ambito al mondo in tema di Ai. Il valore di mercato dell'azienda fondata da Bill Gates lunedì a Wall Street ha segnato nuovi record storici. […]

Sullo sfondo però c'è un altro tema. Perché tra catastrofisti, tecno ottimisti e animi rancorosi e vendicativi ci sono le persone chiamate ad aiutare i governi a porre limiti e regole all'Intelligenza artificiale. […]Profili che tra accuse, gelosie e depistaggi, non sempre si dimostrano all'altezza di un compito così delicato.

