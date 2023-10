2 ott 2023 09:39

MAI GIRARE CON UN ROLEX A NAPOLI – LE IMMAGINI DI UNA RAPINA IN DIRETTA IN UN NEGOZIO DI VIA GARIBALDI, NELLA CITTÀ PARTENOPEA – SI VEDONO TRE RAGAZZI CHE CHIACCHERANO TRANQUILLI ALL’INTERNO DEL LOCALE, QUANDO UN GROSSO SCOOTER SI FERMA DAVANTI ALLA PORTA. SCENDONO DUE PERSONE CHE ENTRANO E PUNTANO LA PISTOLA ALLA TEMPIA DEL TITOLARE, PER FARSI CONSEGNARE IL SUO OROLOGIO, UN ROLEX… - VIDEO