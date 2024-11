2 nov 2024 14:33

MAI ‘NA GIOIA: “SONO ROMANISTA MA NON SO CHI E’ TOTTI” – A “CHI L’HA VISTO?” LA STORIA DI LUCIANO D’ADAMO, L’UOMO CHE DOPO UN INCIDENTE NEL 2019 HA PERSO 39 ANNI DI MEMORIA: “NON HO PIU’ RICORDI DOPO IL 1980” – “MI SONO RICORDATO VAGAMENTE DI UN RIGORE IN UNA FINALE DI COPPA DEI GIALLOROSSI. MA POI MI HANNO DETTO CHE ERA IL “CUCCHIAIO” DI TOTTI IN ITALIA-OLANDA. MA IO NON SO CHI SIA TOTTI” – VIDEO