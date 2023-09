MAI METTERSI TRA CHIARA FERRAGNI E LE SUE SMANIE DI PROTAGONISMO – LO SA BENE IL POVERO FEDEZ CHE DA MESI SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE PER AVERLE RUBATO LA SCENA A SANREMO CON IL BACIO A ROSA CHEMICAL: DIETRO LE QUINTE I DUE HANNO SCAZZATO, LEI LO HA TRATTATO COME IL PARENTE SVITATO (“NON SI PUÒ PORTARE DA NESSUNA PARTE”) – DA ALLORA RIBADISCE DI ESSERE “DELUSA E TRISTE. È STATA UNA COSA SCIOCCANTE”. E LUI FA LA FIGURA DEL PIRLA: “ERO FUORI DI ME…” - VIDEO

LA REAZIONE DI CHIARA FERRAGNI AL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL

Una seduta di coppia dallo psicologo, ma a favore di telecamere. La vita di Fedez e Chiara Ferragni è la perfetta rappresentazione della società dell’apparire, quella che vive in un eterno presente personale con la vetrinizzazione di se stessi e l’enunciazione dell’ undicesimo comandamento del vivere quotidiano: non avrai altro Io all’infuori di Me.

The Ferragnez: Sanremo Special, ora disponibile su Prime Video […] i due hanno veramente litigato dopo il bacio di Rosa Chemical a Fedez? Spoiler. La risposta è sì. […]

Il dietro le quinte è subito agitato. Fedez raggiunge Chiara: «Mi ha limonato lui, non l’ho limonato io». Lei non è ancora del tutto stizzita: «Meno male che non dovevi fare niente». In camerino però la rabbia inizia a salire: «Non lo possiamo portare da nessuna parte», ammette con una frase tipica che si usa per il parente svitato che ti fa fare brutte figure.

A mente fredda lei ripercorre l’accaduto: «Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante. […] Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso». Il racconto si alterna con il backstage di quei momenti. Finita la diretta, lei festeggia in camerino, lui passa a salutare per andarsene. «Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento», lo prega lei. Ma lui se ne frega: «Voglio solo andare via».

Cala il sipario e passa un mese. Fedez ammette: «È stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me, non ero completamente lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera». Chiara Ferragni spiega: «Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato, sapevi assolutamente quanto ci tenevo e non me la sono presa affatto per il bacio. Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer». A questo punto Fedez punta al ricatto facile: «Le cose che mi sono successe non sono semplici», dice piangendo e alludendo al tumore. E così ancora una volta finisce che è lei a consolare lui («sono sempre io a dover seguire i suoi problemi»).

Eterno adolescente, egocentrico, a tratti scostante, Fedez non ne esce benissimo. […] Su Instagram, dopo l’uscita della puntata, ha aggiunto: «Avrei dovuto supportare Chiara come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia».

La scena più surreale è quella della mamma e della sorelle di Chiara Ferragni che guardano insieme il Festival di Sanremo. La telecamera filma loro che filmano lei che è in tv. La certificazione estrema di un’esistenza che dubita di se stessa.

