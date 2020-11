PER FORTUNA CI RESTANO DELLE CERTEZZE - ENNESIMO RINVIO NELLA SAGA DI AUTOSTRADE: CDP RINVIA L'OFFERTA INSIEME AGLI ALLEATI MACQUARIE E BLACKSTONE. IN CDP NON HANNO AFFATTO GRADITO DI TROVARSI COME CONTROPARTE, SENZA PREAVVISO, ENRICO LAGHI, EX CONSULENTE SULLO STESSO DOSSIER AUTOSTRADE, CON UN CV PIENO DI INCARICHI CON AZIENDE PUBBLICHE IN DIFFICOLTÀ