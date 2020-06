MAI PIÙ "INTO THE WILD" – BYE BYE AL MITICO BUS ABBANDONATO RESO CELEBRE DAL FILM SULLA STORIA VERA DI CHRISTOPHER MCCANDLESS: IN ALASKA L’AUTOBUS, DOVE IL PROTAGONISTA HA PASSATO GLI ULTIMI GIORNI DI VITA NEL 1992, ERA DIVENTATO LA META DI SPEDIZIONI DI CURIOSI E APPASSIONATI DI NATURA, ALCUNI DEI QUALI CI HANNO RIMESSO LE PENNE PER RAGGIUNGERLO – ORA LA GUARDIA NAZIONALE HA DECISO DI… - VIDEO

E' l'autobus di "Into the wild", il film di Sean Penn del 2007 che raccontava la storia vera del giovane Christopher McCandless e della sua vita in viaggio, fino alla morte nelle terre selvagge dell'Alaska. Il film, basato sul libro omonimo di Jon Krakauer, ha reso ancora più famoso l'autobus abbandonato dove il protagonista passa alcuni dei suoi ultimi giorni, isolato dal mondo, nel 1992.

Fin troppo famoso: nel corso degli anni centinaia di fan e turisti hanno provato a raggiungerlo, una spedizione in un territorio incontaminato (ma non privo di rischi) che è persino costata la vita ad alcuni di loro. Il Dipartimento risorse naturali e la Guardia Nazionale dell'Alaska hanno così rimosso il bus, risalente agli anni '40: un'attrazione troppo pericolosa che ora troverà un'altra, più sicura, destinazione.

"Capiamo il valore che questo autobus ha per l'immaginazione popolare - ha dichiarato la Commissaria alle Risorse naturali Corri Feige - ma si tratta di un veicolo abbandonato e deteriorato che richiedeva interventi costosi e pericolosi. E soprattutto alcuni visitatori che volevano raggiungerlo hanno perso la vita".

