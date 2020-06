MAI STATI UNITI - L’UE STAREBBE VALUTANDO DI FERMARE GLI INGRESSI AI VISITATORI IN ARRIVO DAGLI USA O, QUANTO MENO, DAGLI STATI PIÙ COLPITI DAL CORONAVIRUS, COME LA FLORIDA, L’OKLAHOMA, IL TEXAS O CON IL TASSO DI INFEZIONE PIÙ ALTO - MENTRE LA MORSA DAL COVID NEI PAESI UE SEMBRA ALLENTARE LA PRESA, NEGLI STATI UNITI I CONTAGIATI TORNANO AD AUMENTARE DOPO LE RIAPERTURE…

CORONAVIRUS NEW YORK - TIMES SQUARE DESERTA

Mentre la morsa dal Covid nei Paesi UE sembra allentare la presa, negli Usa la sua diffusione e gravità sembra costante ove non in ascesa.

Per questo, secondo alcune indiscrezioni non confermate, l’Ue starebbe valutando di fermare gli ingressi ai visitatori americani in arrivo dagli Usa, o, quanto meno, dagli Stati più colpiti, come la Florida, l’Oklahoma, il Texas o con il tasso di infezione più alto (50 casi/100 mila residenti).

La decisione non è ancora stata presa, e per ora si tratta solo di un’ipotesi, che poi dovrà essere presa dai singoli Paesi UE.

