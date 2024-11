4 nov 2024 12:20

MAL D'AFRICA PER ELON MUSK! - L'AZIENDA STARLINK BLOCCA LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI ABBONAMENTI ALLA RETE INTERNET A NAIROBI, CAPITALE DEL KENYA - IL MOTIVO? LA ZONA È AL LIMITE DELLA CAPACITÀ DELLA RETE: TROPPI UTENTI STANNO CERCANDO DI ACCEDERE E NON C'È ABBASTANZA LARGHEZZA DI BANDA PER SUPPORTARE ULTERIORI CLIENTI - LA SOCIETA' DI MUSK, CHE ASSICURA UNA CONNESSIONE SATELLITARE ANCHE NELLE ZONE NON COLLEGATE DALLA RETE INTERNET, OPERA IN KENYA DAL 2023...