30 gen 2024 12:39

MAL COMUNE… CAMPIDOGLIO! – NEL 2023 I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA HANNO VIOLATO IL CODICE DI COMPORTAMENTO PER 148 VOLTE, CIOÈ OGNI DUE GIORNI E MEZZO – TRA LORO C’È CHI ESCE PRIMA DALL’UFFICIO (O ENTRA TARDI), CHI HA DATO IL CARTELLINO A UN COLLEGA PER FARSELO TIMBRARE O, ADDIRITTURA, EPISODI DI CORRUZIONE – LA SITUAZIONE IN CAMPIDOGLIO STA PEGGIORANDO: NEL 2022 I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER QUESTI EPISODI PIÙ GRAVI ERANO STATI OTTO, NEL 2023 SONO SALITI A 19...