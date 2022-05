“DELUSA DA CALENDA. POTEVA COMPORTARSI COME FECE PANNELLA CON CICCIOLINA AI TEMPI, CERCANDO DI FARE EVOLVERE LA MORALE DI QUESTO PAESE, INVECE NULLA” – LA RABBIA DI DOHA ZAGI, LA "DOMINATRICE" ESCLUSA DA CALENDA DALLE COMUNALI DI COMO: “IL MIO UN LAVORO COME TANTI, NON SONO UN’ATTRICE PORNO. TRA I MIEI SCHIAVI CI SONO POLITICI DI TUTTI GLI SCHIERAMENTI" – CALENDA: “HO FINALMENTE CAPITO COME ANDARE SUI GIORNALI: FRUSTE E MANETTE"