Estratto dell'articolo di Mauro Zanon per "Libero quotidiano"

Le Olimpiadi di Parigi, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto, saranno uno stress -test importante per il governo francese, e in particolare per il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin […]. La scorsa settimana, una borsa che conteneva un computer e due chiavette Usb contenenti i piani di sicurezza della polizia municipale per le Olimpiadi è stata rubata in un treno alla stazione ferroviaria di Gare du Nord.

La borsa era di proprietà di un ingegnere del Comune di Parigi, che si stava dirigendo a Creil, nel dipartimento dell’Oise. L’uomo, che si occupa di cybercriminalità, era salito sul suo treno, aveva raggiunto il suo posto e collocato la borsa con i dati ultrasensibili sopra al sedile. Tuttavia, poiché il treno era in ritardo, ha deciso di prenderne un altro, e a quel punto, quando ha voluto prelevare la sua borsa, ha scoperto che non c’era più. […]

Secondo quanto rivelato da BfmTv, l’autore del furto è un migrante di nazionalità marocchina, già conosciuto dalle forze dell’ordine francese per altri furti dello stesso tipo […] ed è già stato condannato a 7 mesi di reclusione. Il materiale (delle note sulla circolazione a Parigi durante le Olimpiadi, non proprio dettagli secondari), invece, non è ancora stato rintracciato. Uno dei principali timori dei servizi di sicurezza è che non abbia agito da solo, che abbia una rete dietro di lui, forse con regia estera. La procura di Parigi ha infatti aperto un’inchiesta sui fatti, per capire se ci siano altri individui collegati al migrante marocchino.

Le autorità hanno cercato di minimizzare l’accaduto, ma venerdì, secondo quanto rivelato da Actu17, si è verificato un secondo furto di documenti confidenziali legati all’organizzazione delle Olimpiadi, che si trovavano all’interno di un computer. I fatti si sono verificati nel parcheggio del centro commerciale Avenir di Drancy, nella Seine-Saint-Denis, ossia il dipartimento con la più alta concentrazione di popolazione immigrata di Francia.

[…] Diverse fonti hanno sottolineato alla stampa francese che i balconi del centro di Parigi «rappresentano un rischio per la folla che guarda la cerimonia di apertura delle Olimpiadi». A creare ulteriori polemiche in queste Olimpiadi tormentate ancor prima di iniziare è infine il manifesto ufficiale realizzato dal disegnatore Ugo Gattoni e svelato ieri.

Perché dalla sua rappresentazione grafica della capitale francese sono sparite sia la croce della cupola degli Invalides, dove giacciono le ceneri di Napoleone, sia la bandiera francese: la solita follia politicamente corretta per non “urtare” certe sensibilità. «Perché avete tolto la croce dalla cima della cupola degli Invalides? Perché non c’è la bandiera francese?», ha tuonato l’esponente sovranista di Reconquête Marion Maréchal, prima di aggiungere: «Che senso ha organizzare i Giochi olimpici in Francia se è per nascondere ciò che siamo?».

