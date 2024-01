MAL DI MALINDI - L’INCREDIBILE STORIA DI ACCUSE, DENUNCE E CONTRO-DENUNCE, CHE VEDE PROTAGONISTE LA 58ENNE RITA DUZIONI, AVVOCATESSA DI BERGAMO, E CHETRIN GELMI, MANAGER DEL RESORT IN KENYA “LION IN THE SUN” DI PROPRIETÀ DI FLAVIO BRIATORE, MORSA DA UNO DEI CANI DELLA DUZIONI - LA 58ENNE È RIMASTA BLOCCATA IN AFRICA DOPO CHE LA POLIZIA HA SEQUESTRATO IL SUO PASSAPORTO: ERA TORNATA IN KENYA DOPO AVER CONCORDATO UN RISARCIMENTO DI 400 EURO MA POI…

Un cane, un’avvocata di Bergamo, una manager di Briatore e […] una vicenda che si trascina da nove mesi con un processo e una querela, e che a Malindi è uno degli argomenti di discussione della folta comunità italiana.

L’avvocata è Rita Duzioni, 58 anni, di Bergamo, con studio in via Taramelli, che nella località turistica ha un appartamento, […] di fronte alla ex villa di Flavio Briatore che l’imprenditore ha trasformato nel resort «Lion in the sun» […]

L’avvocato ha adottato cinque cani […] per fare la guardia al residence. Quando lei e il marito non ci sono, vengono curati dal personale di servizio. Il 16 aprile di un anno fa, dal cancello lasciato aperto i cani arrivano in strada proprio mentre dal «Lion in the sun» esce la bresciana Chetrin Gelmi, da sette anni a Malindi e dal 2019 manager director del resort di Briatore.

Gli animali cominciano a giocare, la donna si ritrova nel mezzo e uno dei cani dell’avvocato la morde a un polpaccio, procurandole ferite curate con dieci punti di sutura e guaribili in dieci giorni. «In quel periodo ero stata contattata dalla signora e avevamo concordato un risarcimento di 400 euro, che avevo versato, ricevendo un messaggino di ricevuta che però purtroppo non ho più», dice l’avvocato. Questo è un problema, perché la vicenda non si è chiusa. L’avvocato […] non è preparata a ciò che succede quando arriva a Malindi per le vacanze di fine anno.

«Il 28 dicembre ho scoperto che la polizia turistica voleva vedermi — racconta —. Quando mi sono presentata mi hanno fermata, mi hanno preso le impronte digitali, mi hanno notificato il capo di imputazione e trasportata in tribunale. Qui hanno stabilito una cauzione e mi hanno ritirato il passaporto». Duzioni è accusata di omessa custodia: anche se al momento dei fatti era in Italia. […]. Il 2 gennaio è cominciato il processo che ha già visto accertamenti ed escussione dei testimoni.

Duzioni ha proposto di versare altri 500 euro, basandosi sul fatto che in Italia danni di quel tipo prevedono risarcimenti per circa 800 euro. Ma […] «il legale della querelante mi ha mostrato un foglio con il quale mi ha chiesto il pagamento dell’equivalente di 20 mila euro per ritirare la denuncia e farmi riavere il passaporto».

La dichiarazione fa parte della denuncia con la quale accusa Chetrin Gelmi e il suo avvocato di estorsione, chiedendo anche di riavere il passaporto e di poter tornare in Italia. Gelmi non vuole esporre il suo punto di vista: «C’è un processo in corso e non voglio entrare nel merito dei fatti». «Io nel frattempo ho dovuto bloccare la mia attività professionale, con un notevole danno — conclude l’avvocato —. Non sono agli arresti domiciliari, ma visto che senza documenti non posso girare e non posso nemmeno andare in ambasciata, è come se lo fossi».

