14 giu 2024 18:43

MAL DI PANCIA, VOMITO E DISSENTERIA DOPO UNA CENA: SIAMO A GUBBIO? NO, IN PROVINCIA DI BRESCIA – COME NEL FAMOSO PRANZO IN UMBRIA, DOVE UNO DEI COMMENSALI (IL CELEBRE "BISCOTTO") SI “PERDEVA LA MERDA COME LE OCHE”, 35 CLIENTI DI UN RISTORANTE DI ERBUSCO SONO STATI MALE A CAUSA DELLA SALMONELLA! - LA COLPA SAREBBE DELLE UOVA, IMBALLATE MALE, CHE POTREBBERO AVER CONTAGIATO LE PERSONE...