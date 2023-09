LA MALA-GIOVENTU' - A FEBBRAIO IL KILLER 16ENNE DI GIOVAMBATTISTA CUTOLO SPUNTO' IN UN SERVIZIO DI "STRISCIA LA NOTIZIA" - SI TRATTAVA DI UNA VIDEO-INCHIESTA DI VITTORIO BRUMOTTI SUI "MARTIRI DELLA CAMORRA" E SULLA CRIMINALITÀ GIOVANILE NEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NAPOLI: A UN CERTO PUNTO COMPARE IL GIOVANE, CHE SI TRATTIENE A POCHI METRI DALLE TELECAMERE MENTRE FUMA UNA SIGARETTA, COME IN UNA POSA DI SFIDA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanni Ruggiero per www.open.online

l 16enne arrestato per l omicidio di Giovanbattista Cutolo apparso nel servizio di Striscia la notizia

Era lo scorso 28 febbraio 2023 quando Vittorio Brumotti per Striscia la notizia aveva realizzato un servizio sul giro di spaccio e criminalità giovanile nei Quartieri spagnoli di Napoli. Ed è proprio in quelle immagini che a un certo punto compare il 16enne in carcere con l’accusa di aver ucciso Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne che sarebbe stato colpito con tre colpi di pistola dal ragazzino dopo una banale lite per il parcheggio di un motorino.

Nel servizio Brumotti dimostra quando sia facile procurarsi cocaina tra quei vicoli, ma soprattutto qual è il contesto in cui vivono e crescono i ragazzi del quartiere. Accompagnato dal deputati di Verdi/Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli, […]

C’è per esempio il murales dedicato a Ugo Russo, un 15enne morto in una sparatoria mentre cercava di rapinare un carabiniere a marzo 2020. […] Mentre Brumotti parla con il padre di Russo compare tra i curiosi che assistono alle riprese il 16enne che sei mesi dopo sarà arrestato per l’omicidio di Giogiò Cutolo. Indossa una giacca verde con le maniche bianche, si trattiene a pochi metri dalle telecamere mentre fuma una sigaretta, come in una una posa di sfida e con un certo fastidio davanti alle telecamere e a Brumotti […]

