9 apr 2024 11:26

DI MALA IN PEGGIO - NANCY LILIANO, LA 31ENNE ALLA GUIDA DEL SUV CHE SI È SCHIANTATO CONTRO UNA VOLANTE DEI CARABINIERI IN PROVINCIA DI SALERNO, UCCIDENDO DUE MILITARI, AVEVA PRECEDENTI PER DROGA - SAREBBE IMPARENTATA CON I DEL GIORNO, FAMIGLIA IN AFFARI CON LE ‘NDRINE CALABRESI - NON SOLO: L'AUTO GUIDATA DALLA DONNA (RISULTATA POSITIVA ALL'ALCOL E ALLA COCAINA) ERA STATA SEQUESTRATA DOPO CHE IL PADRE, ANCHE LUI SOTTO PROCESSO CON L’ACCUSA DI OMICIDIO STRADALE PER UNA VICENDA DEL 2022, AVEVA…