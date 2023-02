LA MALAGIUSTIZIA TI SPUTTANA, POI SO' FATTI TUOI – MAURIZIO BETTAZZI, EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PRATO, NEL 2013 È STATO ACCUSATO DI ABUSO D'UFFICIO E CONCUSSIONE. DOPO 10 ANNI, QUANDO ORMAI LA SUA CARRIERA POLITICA È STATA ROVINATA, È STATO ASSOLTO CON FORMULA PIENA – ORA È PASSATO AL CONTRATTACCO: HA TAPPEZZATO LA CITTÀ CON MANIFESTI CON LA SUA FACCIA E LA SCRITTA A CARATTERI CUBITALI “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”

Ha fatto tappezzare Prato di manifesti. Il suo volto sorridente, il nome e un titolo a caratteri cubitali: "Assolto". E poi la motivazione del giudice, altrettanto grande e sottolineata in rosso, affinché sia ben chiara a tutti: "Il fatto non sussiste". Maurizio Bettazzi, ex presidente del Consiglio comunale di Prato, nel 2013 era stato accusato di abuso d'ufficio e concussione. Adesso, dopo essere stato assolto con formula piena dal tribunale, è partito al contrattacco. […]

Una risposta della giustizia dove forse mai si era vista, appesa tra un condominio, un parcheggio e una promozione di Mondo Convenienza. "I manifesti saranno presto una decina e resteranno almeno per un mese - dice Bettazzi a Repubblica - Purtroppo non posso più farlo sapere alle persone che sono morte in questi anni e confermargli ciò che gli dicevo. Chi mi aveva tolto il saluto e chinava la testa quando mi incrociava, adesso vedrà il cartellone e saprà che ero la stessa persona di prima di questa vicenda".

[…] "Un lungo procedimento su un fatto che non esisteva. La giustizia giudicante mi ha sempre assolto, mentre i pubblici ministeri hanno continuato una persecuzione verso di me" dice senza troppi giri di parole l'ex presidente del Consiglio comunale pratese che a causa dell'inchiesta decise, in autonomia, di dimettersi a luglio 2013.

Le indagini generarono risonanza mediatica, attenzione pubblica e politica, causarono l'interruzione della sua carriera politica. E ora è forte il desiderio di far sapere a tutti che era innocente. […]

In un angolo basso del cartello c'è anche una piccola sigla "P.d.M", ovvero "Il Partito di Maurizio" spiega Bettazzi, che aveva pensato anche di fondare un partito a suo nome per raccontare la travagliata vicenda giudiziaria vissuta in questi anni. "Ma potrebbe anche essere - aggiunge ironico, in un senso di liberazione - la sigla di 'perseguitati dalla magistratura'".

