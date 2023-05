31 mag 2023 15:07

MALAGÒ, PORTACE A BUDAPEST - ASSALTO DI SVIPPATI GIALLOROSSI AL CHARTER ORGANIZZATO DA “MEGALO’” CHE PARTIRA' ALLE 16 PER BUDAPEST - TRAMITE UNA SUA SOCIETÀ, IL CAPO DELLO SPORT ITALIANO HA PRESO IN AFFITTO UN VOLO ITA E ACQUISTATO UN PACCHETTO DI BIGLIETTI PER CHI NON È RIUSCITO A COMPRARE IL TICKET PER LA PUSKAS ARENA – “IL COSTO? CIRCA 700 € TRA ANDATA E RITORNO PIÙ IL BIGLIETTO” – STASERA ALLA PUSKAS ARENA CI SARA’ ANCHE IL SINDACO GUALTIERI...