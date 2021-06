DAGONEWS - ANDREA ORCEL PARE SEMPRE PIÙ INTENZIONATO, PRIMA DI TRANGUGIARE L’AMARO CALICE DEL MONTE DEI PASCHI (IN TUTTO O IN PARTE), AD ACCONTENTARE GLI AZIONISTI DI UNICREDIT LANCIANDO UN’OPA (NON OSTILE) SU BANCO BPM, MALGRADO L’OSTILITÀ DELL’AD GIUSEPPE CASTAGNA E IL FAVORE DEL PRESIDENTE MASSIMO TONONI - ORCEL HA SCELTO L’UOMO PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI NELLA PERSONA DI FRANCO BRESCIA, L’EX DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS DI TELECOM ITALIA CHE FU UOMO DI RIFERIMENTO Di GUIDO ROSSI