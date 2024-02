MALASORTE O MALASANITÀ? - A TORINO, UN RAGAZZINO DI 12 ANNI È MORTO POCHE ORE DOPO ESSERE STATO DIMESSO DALL'OSPEDALE, DOVE ERA ARRIVATO PER UNA SOSPETTA POLMONITE - LA PROCURA INDAGA SULLE CAUSE DELLA MORTE: IL RAGAZZO, BABY CALCIATORE DEGLI ESORDIENTI DELLA USD GASSINO-SAN RAFFAELE, AVEVA FATTO LE VISITE MEDICHE SPORTIVE E RISULTAVA ESSERE "FORTE E IN SALUTE" - LA DIREZIONE DELL'OSPEDALE: "RISULTA CHE SIANO STATI SEGUITI I PROTOCOLLI PREVISTI…"

andrea vincenzi

Estratto dell'articolo di Erica Di Blasi per "il Messaggero"

È morto a soli 12 anni. La mattina stessa era stato dimesso dall'ospedale di Chivasso, in provincia di Torino, dove era arrivato per una sospetta polmonite. Sul decesso di Andrea Vincenzi, baby calciatore degli Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele, la procura di Ivrea ha ora aperto un'inchiesta. Gli inquirenti vogliono capire se il ragazzino poteva in qualche modo essere salvato. […] il dodicenne è morto durante il trasporto d'urgenza al Regina Margherita di Torino. Il suo cuore si è fermato sull'ambulanza e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

ospedale infantile regina margherita di torino

LE INDAGINI

Adesso è stata avviata un'indagine per appurare le cause della morte: verrà compiuta innanzitutto l'autopsia richiesta dagli stessi medici dell'ospedale infantile torinese che hanno cercato per più di un'ora di far ripartire il cuore del ragazzino, purtroppo invano. […] Anche i familiari sono distrutti e chiedono chiarezza. Come i suoi compagni di squadra Andrea Vincenzi aveva fatto tutte le visite mediche sportive da cui risultava essere un ragazzino forte e in salute. […]

andrea vincenzi

La direzione sanitaria dell'ospedale di Chivasso ha diffuso nel pomeriggio una nota. «L'Azienda esprime grande vicinanza alla famiglia e informa che ha immediatamente attivato le dovute verifiche interne, che prevedono qualche giorno di valutazione». Da una prima analisi, prosegue la direzione sanitaria, «risulta che siano stati effettuati gli accertamenti necessari e siano stati correttamente seguiti i protocolli previsti». Da una primissima valutazione, quindi, pare che l'aggravamento delle condizioni del 12enne non poteva essere in alcun modo previsto e potrebbe anche non aver niente a che fare con la diagnosi di una sospetta polmonite. […]