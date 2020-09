DI MALE IN BECCIU / 2 - ECCO LA RETE DEI FINANZIERI VICINI AL PORPORATO - IN PRIMA LINEA C’E’ ENRICO CRASSO, CEO DI UNA FIDUCIARIA DI LUGANO - NEGLI AFFARI DELLA SEGRETERIA DI STATO COMPAIONO POI ALTRI DUE PERSONAGGI CHIAVE DEL SISTEMA DELL'EX CARDINALE, ALESSANDRO NOCETI E LORENZO VANGELISTI. IL PRIMO È DIRETTORE DI “VALEUR CAPITAL", IL SECONDO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO "VALEUR"

Estratto dell’articolo di Massimiliano Coccia per “la Repubblica”

MONSIGNOR ANGELO BECCIU

[…] La svolta nelle indagini è stata infatti resa possibile dalle confessioni di uno tra i collaboratori più stretti (monsignor Mauro Carlino, monsignor Alberto Perlasca, Fabrizio Tirabassi, Vincenzo Mauriello), una svolta che ha fatto crollare il muro di silenzio che ha sempre avvolto il modus operandi di Becciu.

Una svolta che […] chiarisce il ruolo dei banchieri che ruotavano intorno all'allora sostituto della segreteria di Stato vaticana […] Enrico Crasso, anzitutt, l'ex di Credit Suisse oggi Ceo di Sogenel Capital Holding, una fiduciaria di Lugano di cui è presidente, l'uomo al quale Becciu aveva affidato la cassa vaticana, con una operazione lecita ma decisamente insolita, lasciando che investisse i denari della segreteria di Stato verso fondi speculativi. […] Se il cardinale non sapeva cosa facesse lui coi soldi, il finanziere d'altra parte non li gestiva da solo «se non in piccolissima parte».

Lorenzo Vangelisti

Né, precisa, ha mai «indirizzato investimenti in paradisi fiscali o in paesi offshore ». Eppure la sede del Fondo Centurion capitanato da Crasso che ricorre molte volte nelle cedole di investimento della segreteria di Stato, è a Malta. Negli affari della segreteria di Stato compaiono poi altri due personaggi chiave del sistema dell'ex cardinale, Alessandro Noceti e Lorenzo Vangelisti. Il primo è direttore di Valeur Capital, ex credit Suisse. Il secondo amministratore delegato del gruppo Valeur.

[…] I due hanno agito insieme nella compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra: la vicenda che ha dato origine all'inchiesta ma che è solamente un caso singolo, il prodotto finale di una prassi operativa delle finanze vaticane. La loro azione è testimoniata anche dal bonifico inviato nell'ambito dell'acquisizione del palazzo di Londra a dicembre del 2017 da una società che gestisce alcuni immobili vaticani a Londra a Eight Lotus Petals Ltd, società riconducibile ai due. Bonifico stoppato dall'antiriciclaggio della banca intermediaria. Verrà inviato nuovamente un mese dopo e recapitato questa volta senza problemi a una società riconducibile ad Alessandro Noceti.

Alessandro Noceti