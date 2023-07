26 lug 2023 11:45

DI MALE IN BECCIU - IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA VATICANO, ALESSANDRO DIDDI, HA CHIESTO 7 ANNI E 3 MESI DI RECLUSIONE PER IL CARDINALE ANGELO BECCIU, NEL PROCESSO PER LA COMPRAVENDITA DEL PALAZZO DI LONDRA – IN TUTTO, PER I DIECI IMPUTATI SULLA GESTIONE DEI FONDI DELLA SEGRETERIA DI STATO, HA CHIESTO COMPLESSIVAMENTE 73 ANNI E UN MESE DI RECLUSIONE…