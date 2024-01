MALEDETTA CAIVANO – UNA BAMBINA DI CINQUE ANNI È PRECIPITATA DAL SECONDO PIANO DI UN PALAZZO NEL COMUNE ALLA PERIFERIA DI NAPOLI – LA PICCOLA, LA CUI CADUTA È STATA ATTUTITA DA ALCUNI FILI PER STENDERE LA BIANCHERIA, È RICOVERATA IN PROGNOSI RISERVATA – SEMBRA CHE FOSSE SOLA IN CASA – IL PRECEDENTE DI FORTUNA LOFFREDO, LA BIMBA MORTA NEL 2014 DOPO ESSERE STATA LANCIATA DALL’OTTAVO PIANO PROPRIO A CAIVANO. E IL CASO DELLE DUE BAMBINE VIOLENTATE LA SCORSA ESTATE…

(askanews) - Una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo a Caivano, in provincia di Napoli. Sembrerebbe che la caduta della piccola sia stata attutita da alcuni fili per stendere la biancheria. La bimba è stata trasportata presso l'ospedale pediatrico partenopeo Santobono dove è ricoverata in prognosi riservata. A indagare su quanto accaduto in via Volta i carabinieri.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri la bimba in gravi condizioni di Caivano sarebbe caduta dal secondo piano per un incidente. E' verosimile che la piccola fosse sola in casa quando è precipitata da uno stabile in via Volta.

PRIMARIO, BIMBA CADUTA RISPONDE ALLE DOMANDE NON È GRAVE

comune di caivano parco verde 33

(ANSA) - La bimba di Caivano arrivata all'Ospedale Santobono di Napoli è arrivata vigile, ha piccole escoriazioni e non è in pericolo di vita. Lo dice all'ANSA Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Napoli, dove la bimba di 5 anni è arrivata circa 40 minuti fa.

"La bambina parla normalmente - spiega Tipo - ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà il ricovero. Pare che la sua caduta dal balcone sia stata attutita dai ferri per stendere i panni dei piani sottostanti, che hanno creato un rallentamento della caduta".

parco verde di caivano parco verde di caivano CAIVANO - PARCO VERDE