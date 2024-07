MALEDETTI PUSHER - A MONZA, QUATTRO STRANIERI SONO STATI ARRESTATI PER AVER OCCUPATO LA CASA DI UN GIOVANE DISABILE E AVERLA TRASFORMATA IN UNA CENTRALE DI SPACCIO – LA BANDA SI ERA STABILITA CON FORZA NELL’APPARTAMENTO DELL’UOMO, POI, DOPO AVERLO RESO DIPENDENTE DAGLI STUPEFACENTI, AVREBBE INIZIATO MINACCIARLO PER FARSI CONSEGNARE I SOLDI DELLA SUA PENSIONE – QUANDO I POLIZIOTTI HANNO FATTO IRRUZIONE...

(ANSA) - Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Monza, con l'accusa di aver minacciato e derubato un giovane disabile della sua pensione. I quattro, tutti stranieri, si erano di fatto stabiliti mesi fa con la forza in casa sua, trasformata in centrale dello spaccio, per poi iniziare a minacciarlo per farsi consegnare il denaro, dopo averlo reso dipendente dagli stupefacenti sfruttando la sua fragilità. La richiesta di aiuto è arrivata al 112 il 10 luglio scorso dallo stesso giovane.

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione in casa, uno dei 4 ha tentato la fuga scagliandosi contro gli agenti e un altro ha svuotato sul pavimento della casa diversi involucri che contenevano stupefacenti. Durante la perquisizione dei locali i poliziotti hanno trovato il materiale il materiale usato dalla banda per confezionare e vendere la droga. I 4 arrestati - tre uomini e una donna - hanno diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.