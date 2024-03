12 mar 2024 16:33

LA MALEDIZIONE DI GRETA CONTINUA - ANDREW TATE, L’INFLUENCER CHE SCAZZÒ SUI SOCIAL CON GRETA THUNBERG, È STATO ARRESTATO IN ROMANIA CON L’ACCUSA DI AGGRESSIONE SESSUALE. DIETRO LE SBARRE È FINITO ANCHE IL FRATELLO. LA POLIZIA HA DICHIARATO DI AVER ESEGUITO "DUE MANDATI DI ARRESTO EUROPEI EMESSI DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DEL REGNO UNITO" – PER TATE NON È IL PRIMO GUAIO GIUDIZIARIO: IN ROMANIA È IN ATTESA DI GIUDIZIO PER TRAFFICO DI ESSERI UMANI, STUPRO E…