Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per la Repubblica

mohamed al fayed con il figlio dodi

Se n’è andato il giorno prima del ventiseiesimo anniversario della scomparsa del suo amatissimo figlio e della principessa Diana nel tragico incidente a Parigi. Il destino li ha legati fino all’ultimo: Mohammed Al Fayed, il miliardario egiziano a lungo proprietario dei grandi magazzini Harrods di Londra, e Dodi al Fayed, il playboy che avrebbe potuto diventare il patrigno musulmano del principe William, l’attuale erede al trono britannico.

lady diana dodi fayed SBARCANO DALLO YACHT CUJO

A differenza del figlio, la cui prematura fine è stata un giallo che ha fatto palpitare il mondo, il padre è deceduto di vecchiaia, 94enne, […] Per moltissimo tempo, Al Fayed si era battuto per dimostrare che il figlio Dodi e Lady D morirono per un complotto, ordinato dal principe Filippo in persona, dunque dai vertici della famiglia reale, allo scopo di impedire che la monarchia si imparentasse con una famiglia araba di fede islamica.

Una teoria della cospirazione a cui hanno creduto in tanti, sebbene smentita da tutte le indagini, oltre che da un semplice dettaglio: se quella notte nel tunnel parigino la principessa avesse messo la cintura di sicurezza, si sarebbe salvata. […] alla fine Al Fayed dovette riconoscere in un’aula di tribunale che le sue accuse erano prive di fondamento, […]

mohamed al fayed con la statua di diana e dodi da harrrods

Nel 1996, dopo il divorzio di Diana dal principe Carlo, la principessa comincia una relazione con Dodi Al Fayed. L’estate seguente sono sullo yacht di Dodi a Montecarlo insieme ai figli di lei, William e Harry. Poi la coppia vola a Parigi, soggiorna al Ritz e la sera del 31 agosto ‘97 la loro auto, guidata da un’autista fornito dall’hotel e inseguita dai paparazzi, sbatte contro il pilastro di un tunnel, uccidendo Dodi, Diana e l’autista: si salva solo la guardia del corpo, l’unico che aveva allacciato la cintura.

Distrutto dal dolore, Al Fayed sostenne che Diana era incinta, avrebbe sposato Dodi ed era stata uccisa per volere dei Windsor. Al processo i giudici stabilirono che Dodi e Diana erano morti per l’ubriachezza dell’autista e l’alta velocità della macchina. Una perizia rivelò che lei, al momento della morte, non stava aspettando un bambino. La perizia fa parte del complotto, obiettò al Fayed. Più tardi fu lui a ricevere accuse, per molestie sessuali. Fece costruire un memoriale assai kitsch per Dodi e Diana dentro ad Harrods. […]

