13 lug 2023 18:27

A MALI ESTREMI, SI SPREMONO I LAVORATORI - L'OFFERTA DELLA COOPERATIVA MODENESE "GULLIVER" AI DIPENDENTI PER LUGLIO E AGOSTO: “SE SPOSTI LE FERIE, TI DÒ 50 EURO IN PIÙ AL GIORNO” (LORDI, NON NETTI) - LA PROPOSTA, NATA PER OVVIARE ALLE CARENZE DI ORGANICO, SCATENA LA REAZIONE DEI SINDACATI: “INDENNITÀ IRRISORIA E NON CONCORDATA” - GULLIVER AVEVA AVANZATO ANCHE L'IDEA DI UN BUONO CARBURANTE DA 50 EURO A DIPENDENTI E SOCI CHE...