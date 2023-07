24 lug 2023 19:53

DI MALI IN PEGGIO - MILIONI DI EMAIL SCRITTE DAL PERSONALE MILITARE DEL PENTAGONO SONO STATE INVIATE PER SBAGLIO IN MALI, PAESE ALLENATO DELLA RUSSIA, A CAUSA DI UN ERRORE DI BATTITURA - INVECE DI INSERIRE IL SUFFISSO '.MIL', UTILIZZATO DALLE FORZE ARMATE STATUNITENSI PER LA LORO POSTA ELETTRONICA, È STATO USATO '.ML', IL DOMINIO DEL PAESE DELL'AFRICA OCCIDENTALE - TRA I DOCUMENTI SENSIBILI C'ERA L'ITINERARIO DEL GENERALE JAMES MCCONVILLE, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO STATUNITENSE, PRIMA DI UN VIAGGIO IN...