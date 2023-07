MALORE PER BRIGITTE BARDOT A CAUSA DEL CALDO - I SERVIZI DI EMERGENZA SONO INTERVENUTI NELLA CASA DI SAINT TROPEZ DELL'ATTRICE DI 88 ANNI CHE HA AVUTO "DIFFICOLTÀ A RESPIRARE", "MA NON HA PERSO CONOSCENZA" - ORMAI DA MOLTI ANNI LA BARDOT SI È RITIRATA DALLA VITA PUBBLICA, INTERVENENDO SOLO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK, IN PARTICOLARE IN NOME DELLA SUA BATTAGLIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI…

Brigitte Bardot

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Malore per Brigitte Bardot a causa del caldo. I servizi di emergenza sono intervenuti stamattina nella casa di Saint Tropez dell'attrice, 88 anni. Lo riferiscono i media francesi. L'informazione - spiega Le Figaro - è stata confermata al Var Matin dal marito, Bernard d'Ormale, che ha spiegato che l'attrice alle 9 ha avuto "difficoltà a respirare", "ma non ha perso conoscenza". I soccorritori le hanno portato un respiratore con l'ossigeno e l'hanno tenuta sotto osservazione. Ora riposa a casa. "Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili", ha detto il marito.

Brigitte Bardot 2

Ormai da molti anni l'attrice di E Dio creò la donna si è sostanzialmente ritirata dalla vita pubblica, intervenendo solo attraverso i social network, in particolare in nome della sua battaglia per i diritti degli animali. Con il marito Bernard d'Ormale non abita più a La Madrague, sua mitica proprietà in riva al mare e molto esposta ai curiosi, ma a La Garrigue, la sua seconda casa, dove vive circondata dai suoi animali. Tra i suoi ultimi interventi, Brigitte Bardot ha espresso cordoglio per la morte di Jane Birkin domenica scorsa.

Brigitte Bardot 3

"Quando sei così carina, così fresca, così spontanea, con la voce di una bambina, non hai il diritto di morire", ha testimoniato l'attrice che è stata legata a Birkin da yba lunga amicizia da quando si erano incontrate per la prima volta cinquant'anni fa grazie a Serge Gainsbourg. In primavera - ricordano i media francesi - erano circolate indiscrezioni su un suo un ricovero in terapia intensiva. "Voglio rassicurare tutti. Sto bene", aveva precisato. Qualche settimana fa, TF1 ha annunciato di aver avviato la produzione di un documentario su Brigitte Bardot, che andrà in onda il prossimo anno.