MALORE IMPROVVISO PER LOREDANA BERTÈ: ANNULLATO IL CONCERTO A ROMA AL TEATRO BRANCACCIO (DOVE GIA’ L’ASPETTAVANO I SUOI FAN) - LA CANTANTE 73ENNE È STATA COSTRETTA AL RICOVERO A CAUSA DI UN IMPROVVISO DOLORE ADDOMINALE - LO SPETTACOLO È STATO RIPROGRAMMATO AL TEATRO BRANCACCIO PER IL 15 MAGGIO…

Estratti da corrieredellosport.it

loredana berte

Spavento e preoccupazione per i fan di Loredana Bertè, costretta al ricovero da un improvviso problema di salute con il conseguente annullamento del concerto al 'Brancaccio', dove già l'attendevano gli spettatori. La Capitale è la seconda tappa, dopo Milano, del 'Manifesto Tour' che sta portando l'artista 73enne nei teatri italiani.

Loredana Bertè, malore e ricovero: la nota dello staff

"Siamo veramente costernati - dicono dal suo staff - ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve". L'inossidabile Bertè era già a Roma da ieri (10 marzo) e - come si legge in una nota - "non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso".

berte

La cantante aveva dolori già dalla mattina e nel pomeriggio è stata visitata in una clinica privata dove le è stato consigliato dal medico il ricovero. Lo spettacolo è stato prontamente riprogrammato sempre al Teatro Brancaccio per il 15 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.

La partecipazione a Sanremo e il premio Mia Martini

Loredana Bertè è reduce da una gloriosa partecipazione al festival di Sanremo, dove non solo ha convinto fan di tutte le età ma è stata premiata con il riconoscimento della Critica intitolato alla sorella, Mia Martini. Il brano presentato, 'Pazza', è un pezzo dichiaratamente autobiografico (...)

loredana berte in valentino loredana berte