MALTEMPO...E BEI DANNI ANCHE A ROMA E SUL LITORALE: TROMBA D'ARIA A FREGENE (DISTRUTTE LE CABINE DELLO STORICO STABILIMENTO SAINT TROPEZ) E MAREGGIATA A OSTIA CON ONDE DI 3 METRI - A TRASTEVERE UN ALBERO CADE SUL TRAM 8: MACCHINISTA SOTTO CHOC E UNO DEI POCHI PASSEGGERI A BORDO CONTUSO IN MODO LIEVE. LA LINEA E’ STATA SOSPESA – VIDEO

Natalia Distefano e Rinaldo Frignani per https://roma.corriere.it

Il maltempo continua ad abbattersi sulla Capitale. Ieri l'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio aveva lanciato l'allerta gialla e oggi, già dalla prima mattinata, si contano ben 4 alberi caduti a Roma e dintorni, con un bilancio di danneggiamenti, strade chiuse e burrasche, dal centro al litorale: fermo il tram 8 e interrotta la viabilità sulla via principale di Fregene, colpita da una tromba d'aria.

Paura all’alba di domenica in viale Trastevere all’angolo con via Pascarella. Un albero ad alto fusto si è abbattuto a causa del forte vento sulla linea aerea e poi su un convoglio del tram 8: macchinista sotto choc e uno dei pochi passeggeri a bordo rimasto contuso in modo lieve. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia municipale insieme con personale Atac e del 118. La linea è stata subito interrotta per consentire i soccorsi e la rimozione del tronco che ha anche invaso tutta la carreggiata.

Un altro albero ha colpito nella stessa zona un’auto parcheggiata mandando in frantumi il parabrezza. In questo caso invece non ci sono stati feriti. Al lavoro dalla notte scorsa decine di squadre dei pompieri in tutta Roma per decine di interventi analoghi in diversi quartieri.

Non c'è pace dunque per il tram, già in passato colpito da rami e interessato da numerosi episodi di disservizio a partire dalla riprese del servizio appena due mesi fa (1 ottobre 2023) dopo anni di lavori per ripristinare il percorso. Nessun ferito ma la linea 8 è stata momentaneamente sostituita da bus nel tratto fra piazza Venezia e Stazione Trastevere. «L'evento - si legge in una nota dell'Atac - non ha avuto conseguenze per le persone. Al momento i tecnici dell'azienda sono sul posto e stanno attendendo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, completino l'intervento per ripristinare la funzionalità della linea». Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito www.atac.roma.it.

Tromba d'aria a Fregene

Una tromba d'aria, scatenata poco prima delle 8, si è abbattuta sul litorale romano colpendo in particolare Fregene, dove ha causato danni alle abitazioni e la caduta di tre grossi pini, uno dei quali su via Castellammare, la via principale, di cui un tratto è stato interrotto. Nell'isolato circostante gli altri due alberi, uno dei quali caduto dentro il giardino di un'abitazione, hanno causato danni a recinzioni e siepi. Il vento ha divelto anche la tettoia di un garage e danneggiato il tetto di una casa. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile stanno mettendo in sicurezza le alberature e le strutture, oltre ai carabinieri e all'assessore all'Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa, che sta monitorando la situazione sul territorio.

Mareggiate a Ostia

È stata una notte difficile sul litorale romano, da Ostia a Fregene, anche per la forte mareggiata che sta ancora mettendo a dura prova le strutture balneari e la costa, dopo quella di due giorni fa. Onde in media di tre metri con un picco questa mattina fino a 3,5, che secondo gli esperti osserveranno un graduale calo nelle prossime ore. Mentre il vento ha raggiunto punte anche oltre i 40 nodi. E infine, sull'autostrada A24 Roma-Teramo, a causa del vento forte, è stata interdetta a telonati, caravan e camper la tratta compresa tra Assergi e Colledara; il transito è sconsigliato a questo tipo di veicoli lungo l'intero asse autostradale.

