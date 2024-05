MALTEMPO…E BEI DANNI! – A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE IL FIUME MUSON DEI SASSI È ESONDATO A CAMPOSAMPIERO, IN PROVINCIA DI PADOVA. ALCUNE ABITAZIONI SONO RIMASTE ISOLATE E I VIGILI DEL FUOCO HANNO EVACUATO I CITTADINI: IN ARRIVO UN MEZZO ANFIBIO DAL COMANDO DI VERONA, E PERSONALE E MEZZI DI POMPAGGIO DALL'EMILIA-ROMAGNA. LA SITUAZIONE È CRITICA IN QUASI TUTTE LE PROVINCE – IN LOMBARDIA LO SCENARIO È SIMILE: MILLE GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO - VIDEO

IN VENETO ROMPE GLI ARGINI FIUME MUSON, ABITAZIONI ISOLATE

(ANSA) - PADOVA, 17 MAG - Nelle prime ore di oggi il fiume Muson dei Sassi è esondato a Camposampiero (Padova), in località Rustega, per la rottura di un argine a causa delle forti piogge. Squadre dei vigili del fuoco, con soccorritori fluviali alluvionali del comando di Padova, Vicenza, Belluno e Venezia si sono portati su posto, evacuando alcune abitazioni rimaste isolate. In arrivo anche un mezzo anfibio dal comando di Verona, e personale e mezzi di pompaggio dai comandi dell'Emilia-Romagna. Le operazioni di soccorso vengono coordinate dal comandante provinciale, Giuseppe Lomoro. Disposto il raddoppio dei turni.

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento della situazione meteo, che nelle ultime 6 ore registra l'assenza di precipitazioni, ma diverse situazioni critiche per le piogge intense di ieri sera in quasi tutte le province. Gli allagamenti coinvolgono i centri abitati dei comuni di Asolo e Castelfranco Veneto (Treviso). Ulteriori allagamenti sono segnalati nei comuni di Quarto d'Altino (Venezia), e in quelli trevigiani di Altivole, Casier, Fonte, Mogliano Veneto.

La rottura arginale del Muson dei Sassi a Camposampiero ha portato le acque a invadere i territori posti a est del territorio, confinati a sud dall'argine del Muson Vecchio. Altri smottamenti di terreno ostruiscono la viabilità nell'area pedemontana trevigiana e bellunese. Permangono diffusi allagamenti prevalentemente nelle province di Vicenza e Padova per le piogge del 15 e 16 maggio.

Le previsioni indicano nella mattinata precipitazioni in prevalenza assenti, dalle ore centrali possibile qualche nuova precipitazione sparsa, anche con rovesci o locali temporali, specie su zone montane-pedemontane centro-orientali. Oggi è previsto il transito dei colmi di piena alle sezioni di pianura-foce di Piave, Livenza, Brenta e Bacchiglione.

Il Bisatto e il Fratta-Gorzone potranno mantenere livelli sostenuti, dovuti allo smaltimento delle acque presenti nella rete secondaria. In assenza di precipitazioni, le porzioni montane dei corsi d'acqua continueranno a presentare diminuzioni dei livelli.

MALTEMPO, MILLE INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO IN LOMBARDIA

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Le conseguenze del Maltempo in Lombardia si stanno attenuando secondo i vigili del fuoco che stanno procedendo alle operazioni di svuotamento di cantine e autorimesse allagate a Gessate e Bellinzago, tra i comuni più colpiti dalla pioggia intensa di questi giorni. Nel pomeriggio di ieri, una perturbazione ha colpito la zona di Mantova, causando numerosi danni. Sono state registrate decine di richieste di intervento per tagli di alberi, tetti scoperchiati e allagamenti.

Complessivamente sono stati effettuati ottanta interventi di soccorso tecnico urgente a Mantova e provincia. Dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati oltre mille interventi di soccorso tecnico urgente in tutta la regione mentre è ancora in corso la ricerca di un uomo che ieri sera è caduto in un torrente nel Comasco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del soccorso acquatico, insieme agli specialisti fluviali.

Il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) sta utilizzando droni per le ricerche, mentre gli operatori del Tas (Topografia applicata al soccorso) stanno elaborando la cartografia delle ricerche. A Lodi i vigili del fuoco hanno segnalato uno smottamento del terrapieno che costeggia la Statale 9 dir (la Tangenziale est della città).

