“IL QUESITO SUL FINE VITA? SE FOSSE PASSATO NON SAREBBE STATO PIÙ POSSIBILE PUNIRE NEMMENO CHI LANCIA SFIDE MORTALI SU TIKTOK” – PER IL PRESIDENTE EMERITO DELLA CONSULTA GIOVANNI FLICK, GLI ATTACCHI PER LA BOCCIATURA DEL QUESITO CHE AUTORIZZAVA L’OMICIDIO DEL CONSENZIENTE SONO "ATTACCHI INGIUSTIFICATI. SUL FINE VITA DEVE DECIDERE IL PARLAMENTO, NON LA CORTE COSTITUZIONALE"