IL MALTEMPO SI ACCANISCE ANCORA SULL’EMILIA-ROMAGNA – SULLA REGIONE SI È ABBATTUTA UNA BUFERA, CON RAFFICHE DI VENTO FINO A 130 KM/H E CHICCHI DI GRANDINE COME PALLINE DA GOLF – ALCUNE STRADE SONO STATE INTERROTTE, UN ASILO HA SUBITO DANNI E DECINE DI TETTI SONO STATI SCOPERCHIATI: QUATTRO I FERITI – GRANDINE ANCHE A CAMPOVOLO, DOVE 130 MILA PERSONE HANNO ASSISTITO AL CONCERTO DI HARRY STYLES - IL RESTO D'ITALIA CONTINUA A CUOCERSI CON 40 GRADI... – VIDEO

Estratto dell'articolo di Riccardo Bruno per "il Corriere della Sera"

GRANDINE IN EMILIA ROMAGNA

L’ultima bufera si è abbattuta ieri poco dopo l’ora di pranzo in Emilia-Romagna.

Vento anche a 130 km/h, grandine con chicchi enormi, decine di alberi sradicati, tetti divelti, allagamenti, blackout. Anche nelle terre del Ravennate piegate dall’alluvione di maggio, dove un nubifragio con una tromba d’aria hanno provocato paura e creato danni ingenti.

Strade interrotte, danneggiati un asilo nido a Savarna e un centro culturale a Convetello, bagnanti invitati ad allontanarsi dal litorale tra Cervia e Milano Marittima. E anche nelle Marche, tra Pesaro e Falconara, per un’improvvisa mareggiata. A Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, un tronco si è abbattuto su un’auto in transito, illesa la coppia a bordo. Pioggia e alcuni minuti di grandine anche a Campovolo, già affollato in attesa del concerto di Harry Styles.

Almeno quattro feriti in modo lieve nel Ferrarese, a Cento danneggiata un’ambulanza durante un intervento. Il fronte si è spostato da Parma alla costa adriatica, e nessuna provincia della regione è stata risparmiata. Scene già viste in questi giorni, la notte prima per esempio nell’Alto Cremasco dove la furia del tempo è durata quaranta minuti. «Un incubo» hanno ripetuto in molti. E nei giorni precedenti, in Veneto, Lombardia, Piemonte.

Al Centro e al Sud invece continua a fare caldo, e in alcune località sono stati superati abbondantemente i 40 gradi (ieri a Siracusa il picco ha raggiunto 46,4). Emergenza non solo in Italia. In Grecia, nell’isola di Rodi, dove da giorni gli incendi stanno devastando i boschi nella parte meridionale, sono stati evacuati già 10 mila turisti, anche via mare con i mezzi della Guardia costiera e con barche di privati. Dopo fenomeni come quelli di questi giorni, di maltempo o di siccità, al Nord o al Sud inizia la conta dei danni. […]

