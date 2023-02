24 feb 2023 16:33

MAMMA, CHE SQUILIBRATA! – LA DONNA DI 27 ANNI ARRESTATA A MILANO PER MALTRATTAMENTI SULLA FIGLIA (LE SPRUZZAVA UN DEODORANTE SPRAY SULLA PELLE PROVOCANDOLE DELLE USTIONI) AVEVA UN ARCHIVIO DI 80 IMMAGINI DELLE FERITE CHE INFLIGGEVA SULLA POVERA BAMBINA – LA DONNA ORA È IN CARCERE A SAN VITTORE E I SUOI AVVOCATI PUNTANO SULLA PERIZIA PSICHIATRICA PER “VALUTARE IL DISAGIO”