15 apr 2024 19:07

MAMMA CORAGGIO – IN PROVINCIA DI TREVISO, LA 33ENNE AZZURRA CARNELOS È MORTA DI CANCRO, OTTO MESI DOPO AVER PARTORITO UN FIGLIO. LA DONNA, CHE AVEVA SCOPERTO IL TUMORE AL SENO DURANTE I CONTROLLI PER LA GRAVIDANZA, AVEVA DECISO NON SOTTOPORSI A CHEMIOTERAPIA PER NON DANNEGGIARE IL FETO – LA MALATTIA LE ERA STATA DIAGNOSTICATA UNA PRIMA VOLTA NEL 2019, MA ERA STATA DEBELLATA GRAZIE ALLE CURE. POI È TORNATA IN FORMA PIU’ AGGRESSIVA...