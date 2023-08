MAMMA, HO PERSO L’IDENTITÀ – LA STORIA DI UNA 22ENNE AMERICANA CHE PRIMA SI È IDENTIFICATA COME LESBICA, POI HA CAPITO DI ESSERE TRANS MA, PRIMA DI SOTTOPORSI ALLE CURE ORMONALI, HA DECISO DI AVERE UN FIGLIO – ORA, DOPO AVER SUBITO SEI CICLI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE NEL TENTATIVO DI RIMANERE INCINTA, HA DATO ALLA LUCE DUE GEMELLE – “ERA STRANO, COME UOMO TRANS, AVERE LE TETTE E…”

DAGONEWS

aaden darr 1

Un uomo transgender di 22 anni ha dato alla luce due gemelle dopo aver subito sei cicli di inseminazione artificiale nel tentativo di rimanere incinta.

Aaden Darr, un barista di Starbucks di Charleston, West Virginia , è nato biologicamente femmina, ma si è dichiarato trans a 16 anni dopo essersi identificato come lesbica per diversi anni.

Aveva iniziato la cura di testosterone, ma presto si è reso conto che desiderava ancora un figlio biologico. A quel punto ha interrotto il trattamento ormonale e ha iniziato le cure per avere un bambino. Dopo cinque estenuanti mesi e sei cicli di inseminazione intrauterina (IUI) - utilizzando lo sperma di un donatore - Aaden è finalmente rimasta incinta di due gemelle nell'agosto 2020.

aaden darr 9

Nell'aprile 2021, Aaden ha partorito due gemelle, Quinn e Carter, che ora sta crescendo con la sua ragazza, Claire Behrens, 21 anni, una barista, che ha incontrato nel maggio 2022.

«Molti uomini trans hanno gravidanze inaspettate, ma per me non è stato così, quindi non ho avuto quell'elemento di sorpresa o shock. Ma è stato ancora molto difficile per me mentalmente – ha raccontato Aaden – All'epoca avevo le tette e vederle crescere e svilupparsi come uomo trans era molto conflittuale a livello personale. Ho lottato molto ma lo rifarei. Aaden ha partorito tramite taglio cesareo nell'aprile 2021 e ha affermato che la sensazione di tenere in braccio i suoi gemelli per la prima volta è stata "indescrivibile"».

aaden darr 4 aaden darr 10 aaden darr 2 aaden darr 3 aaden darr 8 aaden darr 5 aaden darr 6 aaden darr 7