5 lug 2023 15:13

UNA MAMMA A TUTTA BIRRA – UNA 45ENNE VA IN VACANZA A MAIORCA CON LA FIGLIA DI 5 ANNI E LA ABBANDONA IN HOTEL PER “BERE DALLA MATTINA ALLA SERA”: LA DONNA E’ STATA ARRESTATA E ACCUSATA DI ABBANDONO DI MINORE – “LA MAMMA HA INIZIATO A UBRIACARSI IL PRIMO GIORNO IN CUI È ARRIVATA IN HOTEL. QUANDO IL PERSONALE DELL’ALBERGO HA SMESSO DI SERVIRLA, LEI È ANDATA IN UN SUPERMERCATO DI FRONTE A COMPRARE LA BIRRA. INTANTO LA FIGLIA…”