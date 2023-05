ALLE MAMME È VIETATO GODERE! LA MANNAIA DELLA CENSURA BIGOTTA SI È ABBATTUTA SULL’IMMAGINE DELL’AZIENDA CONTROL CHE VENDE PRESERVATIVI E SEX TOYS - NEL CARTELLONE PUBBLICITARIO C’ERA UNA DONNA CHE GODEVA, UN DILDO E LA MEGA SCRITTA: “LA MAMMA NON SI TOCCA. O FORSE SÌ” - UNA SCRITTA "TROPPO FORTE" PER I BACCHETTONI CHE RITENGONO CHE LE MADRI SIANO VERGINELLE DA TENERE SOTTO UNA TECA...

Estratto dell’articolo di Claudia De Lillo per “la Repubblica”

Sulla destra del cartellone c’è lei, gli occhi chiusi, la testa reclinata sulla spalla. È persa nel proprio piacere solitario. A sinistra, in basso, fa capolino una creatura rosa falliforme in silicone anallergico, un gioco, il probabile artefice di quella invidiabile beatitudine. Tra lei e lui campeggia una scritta: «La mamma non si tocca. O forse sì». È la campagna pubblicitaria ideata da Control Italia, che di mestiere vende preservativi e sex toys, per celebrare la Festa della Mamma.

Questo cartellone, tuttavia, non sarà affisso sulle nostre strade immacolate perché è stato respinto.

Resterà relegato nelle pagine social dell’azienda che ha deciso di pubblicarlo lo stesso nei propri spazi, da cui peraltro è stato rilanciato da influencer e attiviste entusiaste.

Il problema della signora, del dildo rosa e del loro privato sollazzo sta tutto in una parola: mamma. Lei, che si sta tanto divertendo, è una madre. Ma come? Si saranno chiesti i tutori del decoro delle pubblicità.

Le mamme sono come le Barbie: hanno le tette ma non la vagina. Sono di plastica e prive del tasto del piacere. Le mamme sono immagini sacre esposte nella vetrinetta in salotto, insieme a Padre Pio e alla statuina di Maradona o di Osimhen.

[…] Persino i nostri figli, che mai, per fortuna, ci regaleranno un sex toy o dei preservativi, hanno fatto pace con la natura impura delle loro madri. La pubblicità, quando fa il suo mestiere con intelligenza, si limita a mostrarci chi siamo. […]

