MANCANO SOLDATI IN EUROPA: SI TORNA ALLA LEVA OBBLIGATORIA? - IN GERMANIA IL TEMA E’ STATO SOLLEVATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA BORIS PISTORIUS: HA SPIEGATO CHE L’ESERCITO TEDESCO HA GRANDI PROBLEMI A RECLUTARE IL PERSONALE, E CHE L’ABOLIZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DIECI ANNI FA È STATA UN ERRORE - STESSA QUESTIONE E’ STATA TOCCATA IN FRANCIA DA MACRON E IN ITALIA DA CROSETTO - CON L’AMBIZIONE EUROPEA A RAFFORZARE LA DIFESA, QUELLA DEL PERSONALE MILITARE È UNA DELLE GRANDI QUESTIONI DA AFFRONTARE NEI PROSSIMI ANNI…

JENS STOLTENBERG BORIS PISTORIUS

Estratto dell’articolo di Mara Gergolet per il “Corriere della Sera”

Un ritorno della leva in Germania? Il ministro della Difesa Boris Pistorius è andato molto vicino a chiederlo. In un’intervista alla Welt am Sonntag, Pistorius (socialdemocratico) ha spiegato che la Bundeswehr ha grandi problemi a reclutare il personale, e che l’abolizione del servizio militare dieci anni fa è stata un errore. E ha annunciato che il suo ministero sta valutando vari modelli per rafforzare le forze militari.

soldati esercito tedesco 4

A lui personalmente piace quello svedese: tutti a 18 anni, sia ragazze che ragazzi, fanno una visita di leva e poi vengono reclutati i più idonei. La proposta ha scatenato moltissime reazioni: i liberali parlano di «interferenze nei diritti personali», di «discriminazione tra chi è obbligato a prestare servizio e chi no», dalle file Spd giudizi positivi sul «prestare un anno allo Stato», come anche in Francia vuole fare Macron.

soldati esercito tedesco 3

Più in generale, mancano soldati in Europa. Un simile allarme […] è stato lanciato qualche tempo fa anche per l’Italia dal ministro Crosetto. Ma di fronte alla riorganizzazione a cui è chiamata la Bundeswehr nei prossimi anni, e la grande spesa militare che richiede solo l’Ucraina (la Germania sta attualmente fornendo aiuti militari quasi pari a quelli Usa, e oltre dieci volte quelli dell’Italia) per non parlare delle minacce di Putin sul fianco Est e dell’ambizione europea a rafforzare la difesa, quello del personale militare è una delle grandi questioni dei prossimi anni. Se dovesse vincere Trump in America, diventerebbe urgente. […]

lloyd austin con il ministro della difesa boris pistorius a ramstein soldati esercito tedesco 2