MANCANO SOLO LA WAGNER E CASTELLINO! IN FRANCIA SEGNALATE RONDE DI GIOVANI DI ESTREMA DESTRA IN DIVERSE CITTA’: MINACCIANO I MANIFESTANTI CHE IN QUESTI GIORNI PROTESTANO PER LA MORTE DI NAHEL, UCCISO MARTEDÌ SCORSO DA UN POLIZIOTTO. A LIONE E ANGERS SALUTI ROMANI E SLOGAN "SIAMO A CASA NOSTRA" E "LA FRANCIA AI FRANCESI"… - VIDEO

in francia militanti di estrema destra marciano contro i manifestanti

(ANSA) Sono state segnalate in alcune città della Francia bande di giovani di estrema destra che negli ultimi giorni sono scese in piazza minacciando i manifestanti che in questi giorni protestano e danno vita a scontri e devastazioni per la morte di Nahel, ucciso martedì scorso da un poliziotto.

Un gruppo è stato avvistato ieri sera a Lione ma è stato respinto subito dalla polizia che ha disperso l'inizio di corteo - nel quale sono state notate mazze da baseball e saluti romani da parte dei giovani - utilizzando gas lacrimogeni. Secondo la prefettura, i giovani "tentavano un'operazione di comunicazione davanti al municipio". Il quotidiano locale, Le Progrès, riferisce che "il gruppo di destar Les Remparts, venuto dalla città vecchia, è stato disperso con i lacrimogeni".

Vari video sui social mostrano i giovani mentre gridano slogan come "Siamo a casa nostra" e "La Francia ai francesi". Nei giorni scorsi, secondo un deputato de La France Insoumise, Thomas Porte, analoghe manifestazioni sono state registrate ad Angers e Chambéry. Ad Angers, in particolare, la procura ha aperto un'inchiesta sul gruppo che è stato ripreso in un video in un'accesa discussione con manifestanti per la morte di Nahel.

in francia militanti di estrema destra marciano contro i manifestanti