7 mar 2024 12:49

IL MANDATO È TRATTO – È STATO BOCCIATO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SUDTIROLER VOLKSPARTEI PER INTRODURRE IL TERZO MANDATO PER I SINDACI DELLE CITTÀ OLTRE I 15 MILA ABITANTI – LA LEGA HA PREFERITO NON PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE PER NON SUBIRE UN NUOVO SMACCO – DUE SETTIMANE FA LA BOCCIATURA DELL’EMENDAMENTO DEL CARROCCIO PER CONSENTIRE IL TERZO MANDATO AI GOVERNATORI…